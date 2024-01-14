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  4. Спустя 5 лет. Цуренко на Aus Open прервала череду неудач
Australian Open
14 января 2024, 11:39 | Обновлено 14 января 2024, 11:47
196
0

Спустя 5 лет. Цуренко на Aus Open прервала череду неудач

Украинка миновала первый круг на мейджоре в Мельбурне

14 января 2024, 11:39 | Обновлено 14 января 2024, 11:47
196
0
Спустя 5 лет. Цуренко на Aus Open прервала череду неудач
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису переиграла в трех сетах итальянцу Лючию Бронцетти (№56 WTA).

Победа позволила 34-летней уроженке Ровенской области пробиться во второй круг мельбурнского мейджора. Подобного результата Цуренко не добивалась 5 лет – с 2019 года.

Тогда Леся Цуренко в первом круге основной сетки Australian Open переиграла Екатерины Александрова (6:4, 7:6 [7:4]), а во втором круге проиграла американке Аманде Анисимовой (0:6, 2:6).

В 2020-м Цуренко на старте основе уступила Эшли Барти из Австралии (7:5, 1:6, 1:6), а через год не смогла преодолеть сито квалификации.

В 2022-м Леся Цуренко в первом круге Aus Open вновь сложила оружие перед Барти (0:6, 1:6), а в в прошлом, 2023-м, году проиграла чешке Каролине Муховой (2:6, 1:6).

Напомним, Цуренко после победы над Бронцетти заявила, что у нее в Мельбурне вообще легендарная сетка.

По теме:
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Леся Цуренко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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