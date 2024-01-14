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Australian Open
14 января 2024, 11:05 | Обновлено 14 января 2024, 11:08
831
0

Леся ЦУРЕНКО: «У меня здесь в Мельбурне вообще легендарная сетка»

Украинка – о победе над Бронцетти над Aus Open

14 января 2024, 11:05 | Обновлено 14 января 2024, 11:08
831
0
Леся ЦУРЕНКО: «У меня здесь в Мельбурне вообще легендарная сетка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) поделилась эмоциями о победы над итальянкой Лючией Бронцетти (№56 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии (3:6, 7:5, 6:3).

«Просто ничего не получалось. Даже не было каких-либо причин или нервов… Мне ничего не мешало, просто не шла игра. Я пыталась просто терпеть и надеяться на то, что уйдет. В итоге, можно сказать, более-менее как-то пошло.

У меня здесь в Мельбурне вообще легендарная сетка, мне кажется. Два года подряд играть с первой ракеткой мира – это было как-то «прикольно». Сейчас у меня нет никакого давления от того, что я сеяна, что обязательно у кого-то выиграть. Основная задача – найти свою игру, чтобы не было таких первых сетов, как сегодня.

Я не очень довольна чистотой и уровнем игры, у меня хорошая физика и морально-волевые качества, которые позволяют в таких матчах побеждать. Конечно, я понимаю, что не все игры могут проходить идеально, иногда действительно побеждает характер и на этот раз, пожалуй, именно тот случай», – заявила Цуренко.

Как известно, во втором круге мейджора в Мельбурне Леся Цуренко сыграет против победительницы пары Александра Саснович (№83 WTA) – Ребекка Масарова (№94 WTA).

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Леся Цуренко Australian Open 2024 Лючия Бронцетти
Источник Большой теннис Украины
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