Леся ЦУРЕНКО: «У меня здесь в Мельбурне вообще легендарная сетка»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) поделилась эмоциями о победы над итальянкой Лючией Бронцетти (№56 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии (3:6, 7:5, 6:3).

«Просто ничего не получалось. Даже не было каких-либо причин или нервов… Мне ничего не мешало, просто не шла игра. Я пыталась просто терпеть и надеяться на то, что уйдет. В итоге, можно сказать, более-менее как-то пошло.

У меня здесь в Мельбурне вообще легендарная сетка, мне кажется. Два года подряд играть с первой ракеткой мира – это было как-то «прикольно». Сейчас у меня нет никакого давления от того, что я сеяна, что обязательно у кого-то выиграть. Основная задача – найти свою игру, чтобы не было таких первых сетов, как сегодня.

Я не очень довольна чистотой и уровнем игры, у меня хорошая физика и морально-волевые качества, которые позволяют в таких матчах побеждать. Конечно, я понимаю, что не все игры могут проходить идеально, иногда действительно побеждает характер и на этот раз, пожалуй, именно тот случай», – заявила Цуренко.