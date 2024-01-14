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Australian Open
14 января 2024, 12:34 | Обновлено 14 января 2024, 13:02
406
0

Элина Свитолина – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open

14 января 2024, 12:34 | Обновлено 14 января 2024, 13:02
406
0
Элина Свитолина – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

15 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против 18-летней Тайлы Престон из Австралии (№201 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Поединок состоится 1-м запуском на 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кайлы Дей (№86 WTA) или Виктории Томовой (№70 WTA).

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Источник Sport.ua
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