Элина Свитолина – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы 19-я сеяная украинка сразится против 18-летней Тайлы Престон из Австралии (№201 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Поединок состоится 1-м запуском на 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Кайлы Дей (№86 WTA) или Виктории Томовой (№70 WTA).

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