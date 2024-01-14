В Халл Сити подтвердили скорый уход Аллахьяра. Ранее его сватали в Полесье

Главный тренер команды английского Чемпионшипа «Халл Сити» Лиам Росеньор заявил, что в ближайшее время коллектив покинет иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш.

«Алли близок к тому, чтобы уйти в аренду. Мы договорились об аренде с другим клубом. Я думаю, что Алли нужно регулярно играть, чтобы снова обрести уверенность и проводить качественные игры. Мы хотим поработать на его позиции в трансферное окно», - заявил 39-летний Росеньор.

Аллахьяр Сайядманеш ранее играл в украинской Премьер-лиге за «Зарю» на правах аренды из «Фенербахче» с октября 2020 года по декабрь 2021-го.

В последнее время иранского форварда сватали в «Полесье», также сообщалось, что подписать его хочет «Эстегляль».