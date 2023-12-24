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Украина. Премьер лига
24 декабря 2023, 21:19 | Обновлено 24 декабря 2023, 21:51
1589
12

Источник: Полесье интересуется экс-форвардом Зари, который играет в Англии

Аллахьяр Сайядманеш из «Халл Сити» может вернуться в УПЛ

24 декабря 2023, 21:19 | Обновлено 24 декабря 2023, 21:51
1589
12
Источник: Полесье интересуется экс-форвардом Зари, который играет в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Житомирское «Полесье» интересуется нападающим английского «Халл Сити» Аллахьяром Сайядманешем, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что в руководстве украинского клуба рассматривают вариант с арендой 22-летнего иранца, контракт которого с «Халл Сити» действует до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Аллахьяр имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, ведь на правах аренды играл за луганскую «Зарю». В 2020-2021 годах он провел 35 матчей в чемпионате Украины, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

«Халл Сити» приобрел Сайядманеша летом 2022 года, заплатив «Фенербахче» 4.5 миллионов евро. Но в этом сезоне на счету иранца лишь 21 минута в Чемпионшипе.

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Аллахьяр Сайядманеш Халл Сити Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип аренда игрока ТаТоТаке Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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Golhrenshtanga
Иранца???ну зашибись
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AK.228
Беріть … 
Будемо називати його -Шлюхед і збивати кожну гру 
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