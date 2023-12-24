Источник: Полесье интересуется экс-форвардом Зари, который играет в Англии

Житомирское «Полесье» интересуется нападающим английского «Халл Сити» Аллахьяром Сайядманешем, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что в руководстве украинского клуба рассматривают вариант с арендой 22-летнего иранца, контракт которого с «Халл Сити» действует до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Аллахьяр имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, ведь на правах аренды играл за луганскую «Зарю». В 2020-2021 годах он провел 35 матчей в чемпионате Украины, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

«Халл Сити» приобрел Сайядманеша летом 2022 года, заплатив «Фенербахче» 4.5 миллионов евро. Но в этом сезоне на счету иранца лишь 21 минута в Чемпионшипе.