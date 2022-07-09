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Англия
09 июля 2022, 16:31 | Обновлено 09 июля 2022, 17:15
770
0

Халл Сити выкупил экс-форварда Зари

Аллахьяр Сайядманеш останется в Англии

09 июля 2022, 16:31 | Обновлено 09 июля 2022, 17:15
770
0
Халл Сити выкупил экс-форварда Зари
ФК Халл Сити

Клуб Чемпионшипа «Халл Сити» официально сообщил о выкупе форварда «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша. Контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

По информации СМИ, сумма выкупа составила 4,5 миллиона евро.

Вторую половину прошлого сезона Сайядманеш провел в «Халл Сити» на правах аренды. На счету 21-летнего иранского форварда 1 гол в 12 матчах Чемпионшипа.

В 2020 – 2021 годах Сайядманеш выступал на правах аренды за луганскую «Зарю».

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Источник ФК Халл Сити
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