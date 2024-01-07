Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша

Текущий лидер турнирной таблицы иранской Про-лиги «Эстегляль» планирует в январское трансферное окно усилиться 22-летним центрфорвардом «Халл Сити» Аллахьяром Сайядманешем, который является воспитанником академии тегеранского клуба.

Футболист недоволен нехваткой игрового времени в английской команде и готов в январе к смене клуба.

Аллахьяр Сайядманеш выступает за «Халл Сити» с января 2022 года. Сперва «тигры» арендовали иранского форварда у «Фенербахче», а спустя полгода выкупили его контракт за 4,5 миллиона евро.

В Украине Аллахьяр известен по выступлениям на правах аренды за «Зарю» с октября 2020 года по декабрь 2021-го.

Ранее СМИ сообщали, что вернуть Аллахьяра Сайядманеша в украинскую Премьер-лигу хочет «Полесье».