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  4. Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша
Чемпионшип
07 января 2024, 11:44 |
565
1

Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша

Форвард не имеет стабильной игровой практики в «Халл Сити» и хочет уйти

07 января 2024, 11:44 |
565
1
Помешают планам Полесья? Эстегляль хочет подписать Аллахьяра Сайядманеша
instagram.com/allahyar_sayyadmanesh

Текущий лидер турнирной таблицы иранской Про-лиги «Эстегляль» планирует в январское трансферное окно усилиться 22-летним центрфорвардом «Халл Сити» Аллахьяром Сайядманешем, который является воспитанником академии тегеранского клуба.

Футболист недоволен нехваткой игрового времени в английской команде и готов в январе к смене клуба.

Аллахьяр Сайядманеш выступает за «Халл Сити» с января 2022 года. Сперва «тигры» арендовали иранского форварда у «Фенербахче», а спустя полгода выкупили его контракт за 4,5 миллиона евро.

В Украине Аллахьяр известен по выступлениям на правах аренды за «Зарю» с октября 2020 года по декабрь 2021-го.

Ранее СМИ сообщали, что вернуть Аллахьяра Сайядманеша в украинскую Премьер-лигу хочет «Полесье».

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Аллахьяр Сайядманеш Халл Сити трансферы Полесье Житомир
Источник Big News Network
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Mr Voevudskiy
И вот интересно, вернётся на свои болота или всё же к нам?)
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