Англия14 января 2024, 10:29 | Обновлено 14 января 2024, 10:36
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ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»
Испанский тренер – о матче с «Ньюкаслом»
14 января 2024, 10:29 | Обновлено 14 января 2024, 10:36
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Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от матча 20-го тура чемпионата Англии, в котором «горожане» переиграли «Ньюкасл» со счетом 3:2.
В игре бельгиец Кевин Де Брюйне отметился голом в ворота «сорок» и оформил один ассист. Однако игра хавбека «Сити» вызвала критику со стороны Гвардиолы.
Ранее сообщалось, что Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории.
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