ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от матча 20-го тура чемпионата Англии, в котором «горожане» переиграли «Ньюкасл» со счетом 3:2.

В игре бельгиец Кевин Де Брюйне отметился голом в ворота «сорок» и оформил один ассист. Однако игра хавбека «Сити» вызвала критику со стороны Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории.