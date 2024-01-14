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  4. ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»
Англия
14 января 2024, 10:29 | Обновлено 14 января 2024, 10:36
458
0

ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»

Испанский тренер – о матче с «Ньюкаслом»

14 января 2024, 10:29 | Обновлено 14 января 2024, 10:36
458
0
ВИДЕО. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне нам помог, но я был зол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от матча 20-го тура чемпионата Англии, в котором «горожане» переиграли «Ньюкасл» со счетом 3:2.

В игре бельгиец Кевин Де Брюйне отметился голом в ворота «сорок» и оформил один ассист. Однако игра хавбека «Сити» вызвала критику со стороны Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории.

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Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ньюкасл
Источник Sport.ua
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