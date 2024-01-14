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  4. Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории
Англия
14 января 2024, 09:57 | Обновлено 14 января 2024, 10:07
613
0

Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории

Бельгиец сделал голевую передачу в матче против «Ньюкасла»

14 января 2024, 09:57 | Обновлено 14 января 2024, 10:07
613
0
Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

В субботу, 13 января, в 21-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» добился победы над «Ньюкаслом» со счетом 3:2.

Атакующий полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне отметился в поединке одной голевой передачей, которая стала для него 103-й в чемпионате Англии.

По данному показателю бельгиец опередил бывшего полузащитника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который сделал 102 ассиста в АПЛ. Также по количеству результативных передач 32-летний Де Брейне сравнялся с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

На данный момент первое место в реестре топ-ассистентов в истории Английской Премьер-лиги занимает бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, у которого 162 ассиста. На второй позиции расположился экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас со 111 голевыми передачами.

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Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига Уэйн Руни Сеск Фабрегас Фрэнк Лэмпард Райан Гиггз Манчестер Сити Ньюкасл
Источник Sport.ua
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