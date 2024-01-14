Де Брюйне вошел в топ-3 ассистентов АПЛ в истории

В субботу, 13 января, в 21-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» добился победы над «Ньюкаслом» со счетом 3:2.

Атакующий полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне отметился в поединке одной голевой передачей, которая стала для него 103-й в чемпионате Англии.

По данному показателю бельгиец опередил бывшего полузащитника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который сделал 102 ассиста в АПЛ. Также по количеству результативных передач 32-летний Де Брейне сравнялся с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

На данный момент первое место в реестре топ-ассистентов в истории Английской Премьер-лиги занимает бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, у которого 162 ассиста. На второй позиции расположился экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас со 111 голевыми передачами.