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Бетис
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Гранада
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Испания
14 января 2024, 01:19 |
33
0

Гол Иско. Бетис минимально одолел Гранаду

Закончился матч 20 тура чемпионата Испании

14 января 2024, 01:19 |
33
0
Гол Иско. Бетис минимально одолел Гранаду
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» принимал «Гранаду». Игра окончилась минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче на 76 минуте забил звездный полузащитник хозяев Иско.

Благодаря этой победе «Бетис» прервал свою неприятную серию. В частности, эта виктория стала первой за последние пять матчей (в других было зафиксировано три ничьих и поражение).

Чемпионат Испании. 20 тур

Бетис – Гранада – 1:0

Гол: Иско, 76

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
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Источник Sport.ua
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