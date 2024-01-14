Испания14 января 2024, 01:19 |
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Гол Иско. Бетис минимально одолел Гранаду
Закончился матч 20 тура чемпионата Испании
14 января 2024, 01:19 |
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Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» принимал «Гранаду». Игра окончилась минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче на 76 минуте забил звездный полузащитник хозяев Иско.
Благодаря этой победе «Бетис» прервал свою неприятную серию. В частности, эта виктория стала первой за последние пять матчей (в других было зафиксировано три ничьих и поражение).
Чемпионат Испании. 20 тур
Бетис – Гранада – 1:0
Гол: Иско, 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
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