Гол Иско. Бетис минимально одолел Гранаду

Состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» принимал «Гранаду». Игра окончилась минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче на 76 минуте забил звездный полузащитник хозяев Иско.

Благодаря этой победе «Бетис» прервал свою неприятную серию. В частности, эта виктория стала первой за последние пять матчей (в других было зафиксировано три ничьих и поражение).

Чемпионат Испании. 20 тур

Бетис – Гранада – 1:0

Гол: Иско, 76

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