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  4. ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
Англия
13 января 2024, 23:30 | Обновлено 14 января 2024, 00:13
1836
4

ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница

В Англии набирает обороты скандал вокруг Кайла Уокера

13 января 2024, 23:30 | Обновлено 14 января 2024, 00:13
1836
4
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

В Англии набирает обороты скандал вокруг 33-летнего защитника «Манчестер Сити» и английской сборной Кайла Уокера.

Недавно стало известно о том, что футболист расстался со своей женой Энни Килнер после двух лет брака из-за постоянных измен со стороны Кайла. Уокер на протяжении 5 месяцев не появляется в особняке за 4.5 миллионов долларов, в котором он жил вместе с Энни. У пары 3 общих ребенка.

Но на этом приключения Кайла не закончились. Судя по всему, вслед за женой футболиста покинула и его любовница, модель и блогерша Лорин Гудман. Интересно, что произошло это всего через несколько дней после того, как выяснилось, что Уокер является отцом второго ее ребенка.

В СМИ слили фотографии, на которых Гудман с двумя детьми от Кайла и чемоданами с инициалами футболиста готовится покинуть Великобританию.

ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница

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Кайл Уокер фото lifestyle дети Манчестер Сити
Источник The Sun
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turist86
- А ти зачем бежал? 
- Все побежали и я побежал.
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+2
contr
Посмоктала  у Вокера , зараз полетить в Італію посмокче у іншого потім в Іспанію смоктати потім в Саудівську Аравію ☝️
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0
Falko
Я правильно зрозумів, ця блохерка Гудман зтирила у Вокера чумадан? )
Але фотка Кайла зачотна: "Видохнув".
Старезний анекдот:
Грузин щойно поховав дружину. Плаче на могилі:
- Адын, савсэм адын ((
- Адын? Савсэм адын?
-Адын! Савсэм адын!! ))
(тут має бути лезгинка)
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0
Gargantua
почему сбежала?
может она ему просто надоела.
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0
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