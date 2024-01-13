В Англии набирает обороты скандал вокруг 33-летнего защитника «Манчестер Сити» и английской сборной Кайла Уокера.

Недавно стало известно о том, что футболист расстался со своей женой Энни Килнер после двух лет брака из-за постоянных измен со стороны Кайла. Уокер на протяжении 5 месяцев не появляется в особняке за 4.5 миллионов долларов, в котором он жил вместе с Энни. У пары 3 общих ребенка.

Но на этом приключения Кайла не закончились. Судя по всему, вслед за женой футболиста покинула и его любовница, модель и блогерша Лорин Гудман. Интересно, что произошло это всего через несколько дней после того, как выяснилось, что Уокер является отцом второго ее ребенка.

В СМИ слили фотографии, на которых Гудман с двумя детьми от Кайла и чемоданами с инициалами футболиста готовится покинуть Великобританию.

ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница