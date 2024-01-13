ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
В Англии набирает обороты скандал вокруг Кайла Уокера
В Англии набирает обороты скандал вокруг 33-летнего защитника «Манчестер Сити» и английской сборной Кайла Уокера.
Недавно стало известно о том, что футболист расстался со своей женой Энни Килнер после двух лет брака из-за постоянных измен со стороны Кайла. Уокер на протяжении 5 месяцев не появляется в особняке за 4.5 миллионов долларов, в котором он жил вместе с Энни. У пары 3 общих ребенка.
Но на этом приключения Кайла не закончились. Судя по всему, вслед за женой футболиста покинула и его любовница, модель и блогерша Лорин Гудман. Интересно, что произошло это всего через несколько дней после того, как выяснилось, что Уокер является отцом второго ее ребенка.
В СМИ слили фотографии, на которых Гудман с двумя детьми от Кайла и чемоданами с инициалами футболиста готовится покинуть Великобританию.
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
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- Все побежали и я побежал.
Але фотка Кайла зачотна: "Видохнув".
Старезний анекдот:
Грузин щойно поховав дружину. Плаче на могилі:
- Адын, савсэм адын ((
- Адын? Савсэм адын?
-Адын! Савсэм адын!! ))
(тут має бути лезгинка)
может она ему просто надоела.