Элина СВИТОЛИНА: Впервые слышу имя соперницы. Посмотрели ее игры на YouTube

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) рассказала о своем восстановлении после турнира WTA 250 в Окленде, первой сопернице на Australian Open и о первом длинном путешествии с дочерью:

«Сейчас я уже на 100% восстановилась. Турнир в Окленде выдался очень сложным, но я рада, что смогла сыграть на очень высоком уровне. Мне попались такие сильные соперницы, но я смогла не просто с ними сыграть, но и победить. И это для меня очень большой шаг вперед, потому что мы с командой немного волновались по поводу моего самочувствия и состояния моей ноги. Все-таки я не играла два месяца после US Open и не знала как нога будет реагировать на нагрузку. Поэтому я очень рада, что уже с первого моего турнира я показала такой высокий уровень тенниса.

Это значительный шаг и для меня, и для моей физической формы. Сейчас важно ежедневно ставить мое здоровье в приоритет, чтобы у меня была возможность играть много турниров, ведь важные соревнования - это и турниры серии 500, и турниры серии 1000, - их очень много. Надо находиться в такой мощной форме, поэтому для меня мое физическое состояние – это приоритет. Так что, я очень рада, что с самого начала все так и сложилось, что я чувствую себя хорошо и сейчас готовлюсь к своему первому матчу на АО в понедельник.

Тэйла Престон? Я впервые слышу фамилию своей соперницы, но это нормально, потому что она молодая и только сейчас начинает играть на высшем уровне. Но мы с тренером уже проделали эту работу перед матчем: посмотрели ее матчи в YouTube, как она играла в Аделаиде, в Куйонге. Поэтому мы понимаем, как она играет и чего от нее ждать. Но для меня сейчас главное - физически чувствовать себя на 100%, и сосредоточиться на своей игре, над моментами, над которыми мы работали в межсезонье. Для меня не важно, кто стоит на другой половине корта, для меня приоритет - сфокусироваться на том, что я могу контролировать сама и работать над своей игрой. Неважно, будет это матч или тренировка, я каждый раз хочу подготовиться и сыграть как можно лучше, ежедневно работая над своей игрой.

У нас выдалось немного сложное путешествие в Новую Зеландию, потому что за два дня до перелета Скай заболела. Нам пришлось перенести наш перелет еще на один день, чтобы дать ей время восстановиться. Так что мы провели наше Рождество в такой аварийной ситуации и после этого было немножко сложно лететь 26 часов. Но потом, когда уже прилетели, то была прекрасная погода, которая пошла ей на пользу и она выздоровела очень быстро. Вот такое выдалось первое такое длинное путешествие (смеется).



Но мы очень рады, что мы здесь все вместе. Здесь моя мама, есть также няня, у дочери есть своя команда, которая заботится о ней. Это очень здорово, что мы с Гаэлем можем доверять уход за ней другим людям, потому что когда мы вдвоем играем на турнире, то это делать немного сложно (смеется). Я рада, что есть такая помощь, да и дочке очень нравится проводить время с бабушками и няней. Няня с рождения была с нами, поэтому Скай адаптировалась и уже привыкла к ней», – рассказала Элина.

В 1/64 финала Свитолина сыграет против 18-летней Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203). Поединок состоится 15 января в 02:00 по Киеву.