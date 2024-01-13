Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 15 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут 5 представительниц Украины
15 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны матчи первого круга.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут 5 представительниц Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Первый круг
John Cain Arena. 1-й запуск (02:00)
Даяна Ястремская [Q] – Маркета Вондроушова [7]
1573 Arena. 1-й запуск (02:00)
Элина Свитолина [19] – Тайла Престон [WC]
Корт №14. 2-й запуск (04:00*)
Марта Костюк – Клэр Лю
1573 Arena. 4-й запуск (07:30*)
Ангелина Калинина [24] – Аранча Рус
Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 10:00)
Юлия Стародубцева [Q] – Онс Жабер [6]
*ориентировочное время
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