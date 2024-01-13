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Australian Open
13 января 2024, 14:30 |
108
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 15 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут 5 представительниц Украины

13 января 2024, 14:30 |
108
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 15 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

15 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны матчи первого круга.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут 5 представительниц Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Первый круг

John Cain Arena. 1-й запуск (02:00)
Даяна Ястремская [Q] – Маркета Вондроушова [7]

1573 Arena. 1-й запуск (02:00)
Элина Свитолина [19] – Тайла Престон [WC]

Корт №14. 2-й запуск (04:00*)
Марта Костюк Клэр Лю

1573 Arena. 4-й запуск (07:30*)
Ангелина Калинина [24] – Аранча Рус

Margaret Court Arena. 3-й запуск (не ранее 10:00)
Юлия Стародубцева [Q] – Онс Жабер [6]

*ориентировочное время

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расписание Australian Open 2024 Элина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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