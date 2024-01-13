Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома

14 января состоится матч 20-го тура Серии А между командами «Милан» и «Рома».

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милан. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

13 января главный тренер «волков» Жозе Моуриньо провел предматчевую пресс-конференцию. Одним из вопросов было участие Пауло Дибалы.

Жозе ответил журналистам, заявив, что Дибалу сложно заменить, и привел в пример «Челси», где Маурисио Почеттино может выбирать между Рахимом Стерлингом и Михаилом Мудриком:

«Трудно найти решение играть без Дибалы. Это не то же самое, что искать решение проблемы Гвардиолы, когда Холанд не играет. Потому что играет Альварес. У Почеттино, если Стерлинг не сыграет, то сыграет Мудрик. У Клоппа, если Луис Диас не сыграет, то сыграет Жота, а может и Нуньес. Это не одно и то же.

Рома переживает ситуацию с точки зрения финансового фэйр-плей с большими ограничениями. И это можно увидеть на поле, по ходу сезона. Когда случается какая-то проблема, ее невозможно скрыть. «Рома» приложила усилия, чтобы заполучить Смоллинга. У нас теперь нет Смоллинга. И у нас не может быть еще одного Смоллинга.

«Рома» предприняла усилия, чтобы заполучить Ренату Санчеша. Ренату Санчеша нет. И у нас не может быть двух Ренату Санчеша. Потому что ставки не позволяют вам иметь на той же позиции другого игрока. Дибала – действительно особенный игрок, который в последние годы играл в команде с другими особенными игроками. Когда он не мог играть, играл кто-то другой. Вот сейчас другого у нас нет. Игра против «Фиорентины» выглядела так, как будто она шла со счетом 3:0, но когда он ушел, мы оказались в затруднительном положении. Связь устанавливает не Белотти и не Эль-Шаарави», – заявил Моуриньо.