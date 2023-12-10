У Лукаку – гол и удаление. Рома вдевятером сыграла вничью с Фиорентиной

В матче 15-го тура итальянской Серии A «Рома» дома сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).

Счет в дебюте игры открыл бельгийский форвард волков Ромелу Лукаку. Во втором тайме счет сравнял Лукас Мартинес.

В матче было показано три красных карточки. Римляне играли в меньшинстве с 64-й минуты, когда был удален Никола Залевски за две желтых карточки. На 87-й минуте досрочно отправился отдыхать Ромелу Лукаку и-за грубого фола. У гостей в конце матча был удален запасной игрок Никола Миленкович.

«Рома» с 25 очками поднялась на 4-е место, «Фиорентина» идет на 7-й позиции (24). Лидеры: Интер (38), Ювентус (36), Милан (29).

Серия А. 15-й тур, 10 декабря

Рома – Фиорентина – 1:1

Голы: Ромелу Лукаку, 5 – Лукас Мартинес, 66

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