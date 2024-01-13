Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок на титул Australian Open 2024
Австралийский мейджор стартует в ночь на 14 января
В ночь на 14 января стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису 2024.
В основной сетке австралийского мейджора сыграют сразу 7 представительниц Украины: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.
Букмекерские конторы выставили котировки на победительницу Australian Open 2024. Главной фавориткой турнира является первая ракетка мира Ига Свентек. На триумф польки можно поставить с коэффициентом 3.25.
Второе и третье места в списке главных претенденток на трофей делят Елена Рыбакина и Арина Соболенко с коэффициентом 5.50. Четвертая строчка – за Коко Гофф (7.00). Топ-5 замкнула Джессика Пегула (15.00).
Что касается украинок, то наивысшие шансы у первой ракетки страны Элины Свитолиной (40.00). Она – 10-12-я фаворитка. Марта Костюк с котировками в 100.00 находится выше Ангелины Калининой, Леси Цуренко и наших «квалифаерок». На их титул коэффициент составляет 500.00.
Топ-5 фавориток на титул Australian Open 2024:
- Ига Свентек – 3.25
- Елена Рыбакина – 5.50
- Арина Соболенко – 5.50
- Коко Гофф – 7.00
- Джессика Пегула – 15.00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уже на протяжении пяти месяцев Кайл Уокер живет отдельно в пентхаусе
Единственный гол в ворота «Фулхэма» забил Коул Палмер