Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок на титул Australian Open 2024
Australian Open
13 января 2024, 16:38 | Обновлено 13 января 2024, 16:50
895
0

Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок на титул Australian Open 2024

Австралийский мейджор стартует в ночь на 14 января

13 января 2024, 16:38 | Обновлено 13 января 2024, 16:50
895
0
Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок на титул Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 14 января стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису 2024.

В основной сетке австралийского мейджора сыграют сразу 7 представительниц Украины: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

Букмекерские конторы выставили котировки на победительницу Australian Open 2024. Главной фавориткой турнира является первая ракетка мира Ига Свентек. На триумф польки можно поставить с коэффициентом 3.25.

Второе и третье места в списке главных претенденток на трофей делят Елена Рыбакина и Арина Соболенко с коэффициентом 5.50. Четвертая строчка – за Коко Гофф (7.00). Топ-5 замкнула Джессика Пегула (15.00).

Что касается украинок, то наивысшие шансы у первой ракетки страны Элины Свитолиной (40.00). Она – 10-12-я фаворитка. Марта Костюк с котировками в 100.00 находится выше Ангелины Калининой, Леси Цуренко и наших «квалифаерок». На их титул коэффициент составляет 500.00.

Топ-5 фавориток на титул Australian Open 2024:

  1. Ига Свентек – 3.25
  2. Елена Рыбакина – 5.50
  3. Арина Соболенко – 5.50
  4. Коко Гофф – 7.00
  5. Джессика Пегула – 15.00

По теме:
ФОТО. Костюк поделилась привлекательным фото с Мельбурна в купальнике
Агасси рассказал, можно ли считать Джоковича величайшим теннисистом
Новак ДЖОКОВИЧ – о травме: «Мое запястье в порядке»
азарт котировки букмекеров Australian Open 2024 Ига Свёнтек Джессика Пегула Елена Рыбакина Арина Соболенко Коко Гофф Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Леся Цуренко Юлия Стародубцева Дарья Снигур Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Футбол | 12 января 2024, 18:08 0
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка

Уже на протяжении пяти месяцев Кайл Уокер живет отдельно в пентхаусе

Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби
Футбол | 13 января 2024, 16:30 14
Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби
Мудрик не вышел. Челси минимально победил в лондонском дерби

Единственный гол в ворота «Фулхэма» забил Коул Палмер

Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Футбол | 12.01.2024, 22:38
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января
Теннис | 13.01.2024, 13:15
Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января
Когда сыграет Цуренко? Расписание матчей украинок на Аus Open на 14 января
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
Футбол | 13.01.2024, 09:09
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
11.01.2024, 16:25 15
Футбол
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
12.01.2024, 09:09 26
Теннис
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
12.01.2024, 20:31 17
Футбол
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
12.01.2024, 05:05 8
Теннис
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
ВИДЕО. Ронни в борьбе. Определены полуфиналисты Мастерса. Максимум Аллена
13.01.2024, 07:57 1
Снукер
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
12.01.2024, 18:28 8
Футбол
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
12.01.2024, 22:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем