Букмекеры оценили шансы Свитолиной и украинок на титул Australian Open 2024

В ночь на 14 января стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису 2024.

В основной сетке австралийского мейджора сыграют сразу 7 представительниц Украины: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

Букмекерские конторы выставили котировки на победительницу Australian Open 2024. Главной фавориткой турнира является первая ракетка мира Ига Свентек. На триумф польки можно поставить с коэффициентом 3.25.

Второе и третье места в списке главных претенденток на трофей делят Елена Рыбакина и Арина Соболенко с коэффициентом 5.50. Четвертая строчка – за Коко Гофф (7.00). Топ-5 замкнула Джессика Пегула (15.00).

Что касается украинок, то наивысшие шансы у первой ракетки страны Элины Свитолиной (40.00). Она – 10-12-я фаворитка. Марта Костюк с котировками в 100.00 находится выше Ангелины Калининой, Леси Цуренко и наших «квалифаерок». На их титул коэффициент составляет 500.00.

Топ-5 фавориток на титул Australian Open 2024: