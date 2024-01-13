Дарья Снигур – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open
14 января украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, сразится против Алиши Паркс из США (№82 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на корте №3 после матча Шевченко – Мунар. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейлы Фернандес (№36 WTA) или Сары Бейлек (№134 WTA).
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