Юлия СТАРОДУБЦЕВА: «Жабер? Да, я про нее слышала. Интересно, как сыграю»

В ночь на 12 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 152) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2024.

23-летняя украинка впервые пробилась в основу турнира серии Grand Slam. В отборочном этапе Стародубцева обыграла Мартину Капурро Таборду, Хэрриет Дарт и Габриэлу Кнутсон.

В 1/64 финала австралийского мейджора Юлия сыграет против 6-й ракетки мира, 3-кратной финалистки турниров Ghand Slam (Уимблдон 2022, Уимблдон 2023, US Open 2023) Онс Жабер.

Редакция Sport.ua связалась с Юлией, чтобы поздравить с первыми успехами на кортах Мельбурна, а также задать пару вопросов:

– Поздравляем с успешным стартом на АО 2024! Какой матч в квалификации был для вас самым сложным?

– Финальный [против Кнутсон – прим. Sport.ua]... Очень сложно было закончить и я, можно сказать, все-таки смогла. И слава богу.

– Что ощущали после матчбола в финале квалификации? Что для Вас значит первый выход в основную сетку турнира Grand Slam и кто первый поздравил с успехом?

– Было столько поздравлений, что я даже не смогу пересчитать. Это очень важная победа для меня. Я не загадывала, смогу ли я пройти сито квалификации. Просто пыталась играть как можно лучше.

Это моя первая основная сетка Grand Slam, поэтому я очень рада, что сумела сюда пробиться.

– Что думаете про поединок с Онс Жабер? Она считается одной из лучших теннисисток мира.

– Да, я про нее слышала (смеется). Она хорошая теннисистка, она мне импонирует как игрок. Мне очень интересно, как я с ней сыграю.

Мне было все равно, с кем я встречусь в первом раунде. Поэтому, да, просто очень интересно, на что я способна. Главное верить в себя и понимать, что можно обыграть любую.

– Какие вообще ожидания от будущих матчей? Думали ли наперед, с кем можете сыграть и как далеко пройдете по сетке?

– Нет, вообще не думала, с кем я буду играть, или с кем бы хотел сыграть. Просто буду фокусироваться на одном матче. Поединок за поединком!

– Какие планы после АО 2024? На каких турнирах думаете сыграть?

– Пока что не знаю, на каких турнирах хотела бы сыграть. Планировала выступить в Азии, но один турнир отменили. Поэтому без понятия. Будем смотреть, как сыграю здесь, а дальше уже решать.

– Забегая наперед: стоит ли ожидать Вас на европейском грунте в этом сезоне?

– Честно, может и нет... Мне нравится играть в США, моя база там, возле Нью-Йорка. Я всегда могу прилететь и потренироваться там, а потом вылетать на какой-то из турниров.

Не знаю, если Бог даст попасть на Ролан Гаррос, то приеду в Европу на пару турниров до старта мейджора, – сказала Юлия.

Стародубцева проведет поединок против Жабер на стадионе Margaret Court Arena в понедельник, 15 января. Время начала встречи – 10:00 по Киеву.