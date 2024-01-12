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Чемпионат Англии
Бёрнли
12.01.2024 21:45 – FT 1 : 1
Лутон Таун
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Англия
12 января 2024, 23:59 | Обновлено 13 января 2024, 00:01
165
0

Битва аутсайдеров. Бернли упустил победу над Лутоном на 90+3 минуте

Спасительный гол для гостей в конце игры забил Карлтон Моррис

12 января 2024, 23:59 | Обновлено 13 января 2024, 00:01
165
0
Битва аутсайдеров. Бернли упустил победу над Лутоном на 90+3 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 21-го тура чемпионата Англии «Бернли» и «Лутон Таун» сыграли вничью (1:1).

Во встрече, которая прошла на стадионе «Терф Мур» в Бернли, длительное время вели в счете хозяева поля.

Полузащитник Зеки Амдуни на 36-й минуте открыл счет (1:0), однако гостям удалось отыграться в конце встречи

Спасительный гол для Лутона на 90+3 минуте забил Карлтон Моррис.

Бернли занимает 19-е место (12 очков), а Лутон Таун идет 18-м, также в зоне вылета (16 баллов).

АПЛ. 21-й тур, 12 января

Бернли – Лутон Таун – 1:1

Голы: Амдуни, 36 – Моррис, 90+3

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лутон Таун Бернли Зеки Амдуни
Источник Sport.ua
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