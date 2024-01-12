Битва аутсайдеров. Бернли упустил победу над Лутоном на 90+3 минуте
Спасительный гол для гостей в конце игры забил Карлтон Моррис
В стартовом матче 21-го тура чемпионата Англии «Бернли» и «Лутон Таун» сыграли вничью (1:1).
Во встрече, которая прошла на стадионе «Терф Мур» в Бернли, длительное время вели в счете хозяева поля.
Полузащитник Зеки Амдуни на 36-й минуте открыл счет (1:0), однако гостям удалось отыграться в конце встречи
Спасительный гол для Лутона на 90+3 минуте забил Карлтон Моррис.
Бернли занимает 19-е место (12 очков), а Лутон Таун идет 18-м, также в зоне вылета (16 баллов).
АПЛ. 21-й тур, 12 января
Бернли – Лутон Таун – 1:1
Голы: Амдуни, 36 – Моррис, 90+3
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