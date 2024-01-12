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Чемпионат Англии
Бёрнли
12.01.2024 21:45 - : -
Лутон Таун
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Англия
12 января 2024, 02:51 |
24
0

Бернли – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 января в 21:45 по Киеву

12 января 2024, 02:51 |
24
0
Бернли – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января на «Терф Мур» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Бернли» встретится с «Лутоном». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бернли

Команда на прошлой неделе вылетела еще и из кубка страны. С боями, минимально, из-за единственного гола Педро Порро на 78-й минуте, она дома уступила Тоттенхэму. Впрочем, очевидно, что Венсану Компани и его подопечным не до распыления сил между турнирами. Нужно полностью сосредоточиться на АПЛ, ведь там ситуация откровенно аховая. Только у другого новичка, Шеффилд Юнайтед, еще более убогая статистика. Впрочем, вылетает трое, и пока что кларетовые явно идут среди них, имея в активе за 20 матчей 3 победы и 11 очков. Кроме того, не стоит забывать, что Эвертон, идущий семнадцатым, вообще-то получил штраф в 10 баллов, и, скорее всего, и дальше будет довольно бойко пополнять свою копилку. Во многом, если и сейчас не будет успеха, то можно готовиться к возвращению в Чемпионшип.

Лутон

Клуб поднимался в АПЛ как явный аутсайдер, вымучив победу в стыковых поединках (кстати, в 2022-м они тоже были участником плей-офф, но тогда не преуспели). Шляпники воспринимались как туристы, что попробуют на вкус атмосферу Премьер-Лиги. И нельзя сказать, что они чем-то удивили. Подопечные Роба Эдвардса за 19 отыгранных матчей взяли всего 4 победы и 15 очков. Но при этом они, во-первых, опережают сразу пару более статусных команд. Во-вторых, до Эвертона, при все оговорках, 1 балл, до Брентфорда - 4. И если сейчас обыграть у прямого конкурента, то шансы на выживания станут еще более ощутимыми. Но решится ли новичок играть на победу на выезде, или выберет синицу в руках, закрывшись в обороне? Болтон в кубке даже не обыграли, сыграв 0-0 и гарантировав переигровку.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, в Чемпионшипе, чуть сильнее были кларетовые: 1-1 дома и 1-0 на выезде. А в октябре они же победили на поле шляпников 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в кларетовых, что играют дома. Но тут важен результат для обоих, что скажется на зрелищности. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).

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Источник Sport.ua
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