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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 22:43 | Обновлено 12 января 2024, 22:48
106
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Футбол с болельщиками намного лучше, чем без них»

Наставник «Кривбасса» рассказал о возвращении зрителей на трибуны

12 января 2024, 22:43 | Обновлено 12 января 2024, 22:48
106
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Футбол с болельщиками намного лучше, чем без них»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о возможности возвращения болельщиков на трибуны.

– Сейчас говорят о возможности возвращения какой-то части болельщиков на трибуны. Это хорошая идея?

– Футбол с болельщиками намного лучше, чем без них. Но учитывая то время, которое есть – это большие риски. Наши руководители, которые принимают такое решение, несут ответственность за безопасность. Надо осторожно с этим. Руководители должны решать, если договорятся за футбол с фанами – будет очень неплохо.

– Стадион во Львове, например, подальше от фронта находится, а если Кривбасс будет играть дома, в Кривом Роге – это не слишком рискованно?

– Ну мы же как-то играем, слава Богу. А что Львов? В последнее время россияне и туда достают и бьют по всей Украине. Поэтому я думаю, что безопасности нигде нет от этой сволочи.

– Как считаете, украинский футбол по сравнению с прошлым сезоном прогрессирует?

– Ну он стал более интересным. Я так скажу. Потому что появились клубы, которые могут давать конкуренцию. А мы боремся уже на равных с нашими грандами. Я понимаю, что у грандов также много своих проблем. Даже у Шахтера. Сколько у горняков раньше было классных легионеров, а сколько сейчас? Но такое время. Зато у них сейчас находятся лучшие футболисты Украины. А вы же понимаете, что противостоять лучшим игрокам УПЛ, которые играют в сборной – очень сложно. Речь о Шахтере и Динамо, в которых есть сборники. Это классно, что Кривбасс, Полесье или Рух оказывают сопротивление и играют с этими командами на равных.

– Есть ли футболист из УПЛ на данный момент для вас сенсационным? Кто удивил вас своей игрой?

– Я думаю, что есть. И есть много таких футболистов. Но давайте доиграем этот чемпионат и тогда будем об этом говорить. Мне очень нравятся молодые футболисты Руха, там есть неплохие игроки. Есть и в Шахтере футболисты, которые заслуживают уважения. В Динамо есть, да и и в Кривбассе есть открытия. Но это сегодня так. А если эти футболисты смогут себя так проявить и во второй части сезона, тогда о них поговорим. Подождем, доиграем чемпионат, и если эти игроки покажут стабильность, то я вам расскажу, кто меня удивил и кем я доволен, что есть большой прогресс.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу болельщики зрители
Источник NV.ua
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