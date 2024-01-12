Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»
Тренер не забывает, что служит в армии
Наставник Юрий Вернидуб на старте полномасштабного вторжения россии пошел служить в ВСУ, однако затем командование разрешило ему вернуться к работе тренером.
Пока Вернидуб работает с «Кривбассом», но в любой момент готов вернуться в армию.
— Вы тренер, который в рядах ВСУ. В начале прошлого сезона вы говорили, что вас отпускали на тренировки и на матчи. Как это сейчас происходит?
— Все так же. Пока есть доверие. Я не подвожу своих ребят, а они мне позволяют работать с командой. Когда надо, то я там буду на месте. Поверьте мне.
— Вы верили, что УПЛ будет проводиться и еще и будут понемногу приезжать легионеры?
— Если не верить, то и не надо начинать все это. А когда мы работаем, то надо верить в наши ВСУ, которые дают нам возможность заниматься любимым делом. Поэтому Слава ВСУ и тому, что они есть.
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