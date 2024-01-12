Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 12:29 | Обновлено 12 января 2024, 13:11
642
3

Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»

Тренер не забывает, что служит в армии

12 января 2024, 12:29 | Обновлено 12 января 2024, 13:11
642
3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Когда нужно будет, то я буду на месте – в ВСУ»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник Юрий Вернидуб на старте полномасштабного вторжения россии пошел служить в ВСУ, однако затем командование разрешило ему вернуться к работе тренером.

Пока Вернидуб работает с «Кривбассом», но в любой момент готов вернуться в армию.

— Вы тренер, который в рядах ВСУ. В начале прошлого сезона вы говорили, что вас отпускали на тренировки и на матчи. Как это сейчас происходит?

— Все так же. Пока есть доверие. Я не подвожу своих ребят, а они мне позволяют работать с командой. Когда надо, то я там буду на месте. Поверьте мне.

— Вы верили, что УПЛ будет проводиться и еще и будут понемногу приезжать легионеры?

— Если не верить, то и не надо начинать все это. А когда мы работаем, то надо верить в наши ВСУ, которые дают нам возможность заниматься любимым делом. Поэтому Слава ВСУ и тому, что они есть.

По теме:
Очередные 800+ оккупантов. ВСУ продолжают защиту от рашистского нашествия
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
Гендир Кривбасса: «Следили за Твердохлебом год-полтора»
Юрий Вернидуб российско-украинская война Кривбасс Кривой Рог
Источник NV.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
Футбол | 12 января 2024, 09:48 12
«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике
«Мне кажется, что он играет лучше». Санья высказался о Мудрике

Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Арсенала» дал оценку прогресса украинца

Игроки Динамо вышли из отпуска. Стартует подготовка ко второй части сезона
Футбол | 12 января 2024, 12:15 0
Игроки Динамо вышли из отпуска. Стартует подготовка ко второй части сезона
Игроки Динамо вышли из отпуска. Стартует подготовка ко второй части сезона

Киевляне уже сегодня проведут первую тренировку

Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Теннис | 11.01.2024, 13:42
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Футбол | 11.01.2024, 14:38
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Звезда Манчестер Сити расстался с женой после двух лет брака
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Футбол | 11.01.2024, 16:25
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Мудрик – только второй. Названы самые дорогие игроки из постсоветских стран
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lev5455
Пане Юрію моя повага до Вас як людини так і тренера. Де б ви не працювали, завжди є результат. А за ЗСУ Вам подвійна шана. 
Ответить
+3
SandroKing
Скільки таких тиняється які у ЗСУ числяться,  а воювати нікому.
Ответить
+2
Nick.Grabowski
Ахметов, Колєсніков, Бойко, Клічко, Льовочкін, Суркіс, Корбан, Коломойський, Черняк, Ярославський теж думають про ЗСУ ... десь в Ніцці, Дубаї, Буковелі, Монако, Нью-Йорку та інших елітних локаціях.
Всі незламно та хоробро підтримують ЗСУ і регіонал, і опзж-ник, і слуга народу, і навіть колишні дружбани-соратники Януковича-Азарова. Дякуємо ЗСУ!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
10.01.2024, 09:55 2
Хоккей
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
Больше, чем в ПСЖ. Мбаппе просит у Реала космическую зарплату
11.01.2024, 12:57 12
Футбол
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 38
Футбол
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
10.01.2024, 23:43 14
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
11.01.2024, 04:59 19
Теннис
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
11.01.2024, 07:34 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем