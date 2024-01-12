Конгресс УАФ посетят Блохин, Беланов, Ребров и Гутцайт

12 января в столичном Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

Исполком Украинской ассоциации футбола поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные уставом мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ. Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Вадим Костюченко на совещании сказал: «Подготовка к конгрессу продолжается согласно утвержденному графику. В процесс вовлечены все соответствующие службы и подразделения ассоциации. Сейчас мы подтверждаем участие в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Также мы продолжаем получать подтверждение от приглашенных почетных гостей.

В частности, на конгресс приглашены обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов. Будет там главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Подтвердили приезд в Дом футбола также глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Завершается согласование деталей визита представителей ФИФА и УЕФА, отдельных ассоциаций европейских стран».

По решению Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет 25 января 2024 в Доме футбола (г. Киев, начало – в 12:00). На выборах нового главы УАФ зарегистрирован один кандидат – Андрей Шевченко.