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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 20:59 | Обновлено 12 января 2024, 21:01
415
2

Конгресс УАФ посетят Блохин, Беланов, Ребров и Гутцайт

25 января в Киеве пройдут выборы президента Украинской ассоциации футбола

12 января 2024, 20:59 | Обновлено 12 января 2024, 21:01
415
2
Конгресс УАФ посетят Блохин, Беланов, Ребров и Гутцайт
УАФ

12 января в столичном Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по организации и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

Исполком Украинской ассоциации футбола поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные уставом мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ. Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Вадим Костюченко на совещании сказал: «Подготовка к конгрессу продолжается согласно утвержденному графику. В процесс вовлечены все соответствующие службы и подразделения ассоциации. Сейчас мы подтверждаем участие в конгрессе делегатов от всех членов УАФ. Также мы продолжаем получать подтверждение от приглашенных почетных гостей.

В частности, на конгресс приглашены обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов. Будет там главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Подтвердили приезд в Дом футбола также глава НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. Завершается согласование деталей визита представителей ФИФА и УЕФА, отдельных ассоциаций европейских стран».

По решению Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет 25 января 2024 в Доме футбола (г. Киев, начало – в 12:00). На выборах нового главы УАФ зарегистрирован один кандидат – Андрей Шевченко.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Вадим Костюченко выборы президента УАФ Олег Блохин Игорь Беланов Сергей Ребров Вадим Гутцайт Матвей Бидный Андрей Шевченко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Блохін публічно засудив дії рашистів? Ото цирк буде, як ці космополіти на конгресі УАФ почнуть шпрехати мовою окупанта (
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+2
Выталкиватель парашутистов
По мере того, как просачивается информация по персоналиям нового Исполкома УАФ, то павелка со своей ОПГ нервно курит в сторонке. Сейчас главной заботой новой компашки будет срочное возвращение народа на трибуны,денег катастрофически не хватает...Я вот думаю, павелку с его оруженосцем записоцким выпустят с СИЗО сразу после выборов, или еще будут разводить на деньги? И последнее... Не думаю,что Беланова отпустят с теробороны на заседание Конгресса, сейчас каждый штык на счету ( а если завтра в поход?)
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