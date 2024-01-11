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  4. Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 18:42 | Обновлено 11 января 2024, 18:44
2138
8

Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ

Предвыборное турне будущий президент УАФ начнет во Львове

11 января 2024, 18:42 | Обновлено 11 января 2024, 18:44
2138
8
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, в ближайшие дни единственный кандидат на пост президента УАФ проведет ряд встреч с руководством областных ассоциаций футбола, Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги.

Этот предвыборный тур начнется 16 января во Львове, 17-18 января такие встречи состоятся в Киеве, 19-го – в Одессе и 21-го – в Харькове.

По информации нашего источника, ожидается, что когда Андрей Шевченко станет главой украинского футбола, то в руководство УАФ также войдут два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, который будет отвечать за административную работу, и 18 членов Исполкома.

Для сравнения, в нынешнем составе Исполкома УАФ 43 функционера.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко определяется с кандидатами на должность генерального секретаря УАФ.

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выборы президента УАФ Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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BallsToTheWall
Ещё было бы хорошо заменить членов на членкинь,  а первых отправить в учебные лагеря ВСУ.
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+5
Iigor6583
Нахрена цих перших віце і звичайних віце. Там може бути всього не більше 10 чол., результат буде той самий. Немає чого усій тій свиті штани протирати, і попивати кофейок з коньячком.
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+4
Nostradamus
Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитися до деканату.
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0
Remark
Логічно і сумно: в країні стало вдвічі менше людей, тому і членів має буди двічі менше.
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0
Remark
В країні нічого не змінюється. Скільки б людей не виходило на протести, не помирало би за погляди і вільні права, а жити стає все "краще". 
Ще більш деморалізує, коли пизд@ть під час війни і на війні. Це прям вибиває сильно з колії.
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-2
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Andrey111
Шо це шобло буде робить? Гроші красти, було 40,стане 20,ділити краще
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-4
Korkust
Логічно, менше людей більше бабла на рило😂
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-5
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