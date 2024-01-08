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  4. Шевченко определяется с кандидатами на должность Генерального секретаря УАФ
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 12:44 | Обновлено 08 января 2024, 13:50
1669
0

Шевченко определяется с кандидатами на должность Генерального секретаря УАФ

Также он еще размышляет над количественным составом заместителей

08 января 2024, 12:44 | Обновлено 08 января 2024, 13:50
1669
0
Шевченко определяется с кандидатами на должность Генерального секретаря УАФ
Reuters. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на избрание на пост президента УАФ Андрей Шевченко склоняется к тому, что у него будет не более двух первых вице-президентов и трех вице-президентов. Пока что он еще определяется, кого после своего избрания будет рекомендовать на эти должности.

Что касается должности генерального секретаря УАФ, то по информации нашего источника, среди главных претендентов – Игорь Грищенко, которого в ноябре 2023 года Исполком УАФ назначил исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ, и Владимир Генинсон, который до недавнего времени был вице-президентом ФК «Черноморец».

Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.

Напомним, что недавно Андрей Шевченко имел предложение возглавить европейскую сборную.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Игорь Грищенко Владимир Генинсон инсайд конгресс УАФ выборы президента УАФ
Источник Sport.ua
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