Шевченко определяется с кандидатами на должность Генерального секретаря УАФ
Также он еще размышляет над количественным составом заместителей
Как стало известно Sport.ua, единственный кандидат на избрание на пост президента УАФ Андрей Шевченко склоняется к тому, что у него будет не более двух первых вице-президентов и трех вице-президентов. Пока что он еще определяется, кого после своего избрания будет рекомендовать на эти должности.
Что касается должности генерального секретаря УАФ, то по информации нашего источника, среди главных претендентов – Игорь Грищенко, которого в ноябре 2023 года Исполком УАФ назначил исполняющим обязанности генерального секретаря УАФ, и Владимир Генинсон, который до недавнего времени был вице-президентом ФК «Черноморец».
Внеочередной Конгресс УАФ состоится в Киеве 25 января.
Напомним, что недавно Андрей Шевченко имел предложение возглавить европейскую сборную.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Евгения есть вариант с продолжением карьеры в Украине
Гаэль гордится своей женой