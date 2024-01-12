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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 16:29 | Обновлено 12 января 2024, 16:30
2019
1

Стало известно, кто из молодых игроков Динамо поедет на сбор с основой

Александр Шовковский даст шанс молодежи

12 января 2024, 16:29 | Обновлено 12 января 2024, 16:30
2019
1
Стало известно, кто из молодых игроков Динамо поедет на сбор с основой
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Как стало известно Sport.ua, на сборы с первой командой поедет только два молодых игрока из состава U-19 – форвард Матвей Пономаренко и защитник Тарас Михавко.

Оба игрока проходят медосмотр вместе с первой командой и готовятся к сборам в Турции.

Пономаренко является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Украины с 16-ю голами. Он дебютировал за первую команду «Динамо» в матче с «Шахтером», когда вышел на последние минуты встречи.

Михавко летом перешел из ФК «Львов». Сразу стал основным игроком юношеской команды. Несколько раз попадал в заявку первой команды, но на поле так и не выходил.

В общем, на первый сбор Шовковский возьмет 29 игроков. 17 января команда отправится в Турцию, где в течение месяца будет готовиться ко второй части сезона.

Напомним, что сегодня «Динамо» прошло медосмотр, начав подготовку к весенней части сезона.

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Тарас Михавко Матвей Пономаренко Динамо Киев инсайд
Источник Sport.ua
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