Стало известно, кто из молодых игроков Динамо поедет на сбор с основой

Как стало известно Sport.ua, на сборы с первой командой поедет только два молодых игрока из состава U-19 – форвард Матвей Пономаренко и защитник Тарас Михавко.

Оба игрока проходят медосмотр вместе с первой командой и готовятся к сборам в Турции.

Пономаренко является лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Украины с 16-ю голами. Он дебютировал за первую команду «Динамо» в матче с «Шахтером», когда вышел на последние минуты встречи.

Михавко летом перешел из ФК «Львов». Сразу стал основным игроком юношеской команды. Несколько раз попадал в заявку первой команды, но на поле так и не выходил.

В общем, на первый сбор Шовковский возьмет 29 игроков. 17 января команда отправится в Турцию, где в течение месяца будет готовиться ко второй части сезона.

Напомним, что сегодня «Динамо» прошло медосмотр, начав подготовку к весенней части сезона.