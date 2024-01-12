Игроки Динамо вышли из отпуска. Стартует подготовка ко второй части сезона
Киевляне уже сегодня проведут первую тренировку
«Динамо» сообщило о том, что 12 января команда завершила отпуск и вскоре приступит к работе. Сегодня первая группа футболистов прошла медосмотр и вечером проведет первую в 2024 году тренировку.
Известно, что киевляне несколько дней будут работать на своей базе, а затем отправятся в Турцию на тренировочный сбор. Клуб уже запланировал минимум восемь матчей.
Пока нет списка игроков, который отправится в Турцию. Что касается трансферов, то пока есть только информация о возможном подписании Максима Брагару из «Черноморца».
Сегодня медосмотр прошли вратари Георгий Бущан и Денис Игнатенко, защитники Константин Вивчаренко, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, полузащитники Александр Караваев, Александр Андриевский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, форвард Владислав Ванат.
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