Источник: Коваль отказал бывшему клубу Коноплянки

Украинский голкипер Максим Коваль не захотел связывать свою карьеру с румынским клубом ЧФР Клуж, за который до недавнего времени выступал полузащитник Евгений Коноплянка.

Коваль несколько дней назад покинул молдавский «Шериф» по истечении срока контракта. Сейчас Максим в статусе свободного агента занимается поисками нового клуба. Среди заинтересованных в подписании украинца был румынский ЧФР, но Коваль ответил отказом.

Источник утверждает, что причиной отказа Максима Коваля от соглашения с румынами стал финансовый вопрос.

Ранее, напомним, сообщалось, что Коваль опроверг свой переход в клуб 2-го дивизиона Греции.