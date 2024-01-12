Источник: Коваль отказал бывшему клубу Коноплянки
Украинцем интересовался румынский ЧФР Клуж
Украинский голкипер Максим Коваль не захотел связывать свою карьеру с румынским клубом ЧФР Клуж, за который до недавнего времени выступал полузащитник Евгений Коноплянка.
Коваль несколько дней назад покинул молдавский «Шериф» по истечении срока контракта. Сейчас Максим в статусе свободного агента занимается поисками нового клуба. Среди заинтересованных в подписании украинца был румынский ЧФР, но Коваль ответил отказом.
Источник утверждает, что причиной отказа Максима Коваля от соглашения с румынами стал финансовый вопрос.
Ранее, напомним, сообщалось, что Коваль опроверг свой переход в клуб 2-го дивизиона Греции.
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