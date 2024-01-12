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12 января 2024, 11:06 | Обновлено 12 января 2024, 11:14
264
0

Источник: Коваль отказал бывшему клубу Коноплянки

Украинцем интересовался румынский ЧФР Клуж

12 января 2024, 11:06 | Обновлено 12 января 2024, 11:14
264
0
Источник: Коваль отказал бывшему клубу Коноплянки
УЕФА. Максим Коваль

Украинский голкипер Максим Коваль не захотел связывать свою карьеру с румынским клубом ЧФР Клуж, за который до недавнего времени выступал полузащитник Евгений Коноплянка.

Коваль несколько дней назад покинул молдавский «Шериф» по истечении срока контракта. Сейчас Максим в статусе свободного агента занимается поисками нового клуба. Среди заинтересованных в подписании украинца был румынский ЧФР, но Коваль ответил отказом.

Источник утверждает, что причиной отказа Максима Коваля от соглашения с румынами стал финансовый вопрос.

Ранее, напомним, сообщалось, что Коваль опроверг свой переход в клуб 2-го дивизиона Греции.

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Максим Коваль (футболист) трансферы ЧФР Клуж
Источник Prosport.ro
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