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  4. «Лунин более надежный». Испанское издание вынесло приговор Кепе
Испания
12 января 2024, 10:25 |
1107
0

«Лунин более надежный». Испанское издание вынесло приговор Кепе

В Испании сравнили двух вратарей «Реала»

12 января 2024, 10:25 |
1107
0
«Лунин более надежный». Испанское издание вынесло приговор Кепе
AS. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.

Авторитетное испанское издание AS прокомментировало игру испанского вратаря и сравнило его с Луниным.

«Полуфинальный матч Суперкубка стал крестом для Кепы Аррисабалаги. Два гола «Атлетико» на его совести. Это – перебор как для самого дорогого вратаря в истории.

«Статистика сейчас на стороне Андрея Лунина. Хотя по воротам обоих голкиперов наносят одинаковое количество ударов, украинец отбивает 80% мячей, тогда как Кепа – 73%. На выходах Лунин играет еще увереннее – 0,72 успешных выхода против 0,28 у Кепы. Стоит отметить пропущенные голы из стандартов, где украинец также гораздо надежнее», – отмечает издание.

В финале Суперкубка Испании за «Реал» против «Барселоны» сыграет Лунин.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Реал - Атлетико
Источник AS
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