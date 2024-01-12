Барселона отметилась клубным антирекордом, прервав 4-месячную серию
Каталонцы в полуфинале Суперкубка Испании обыграли «Осасуну»
В четверг, 11 января, в полуфинале розыгрыша Суперкубка Испании «Барселона» добилась победы над «Осасуной» со счетом 2:0.
Подопечные Хави выиграли с разницей в два гола впервые с сентября 2023 года.
Последняя победа «блауграны» с разницей в 2+ гола была 19 сентября – против «Антверпена» (5:0) в Лиге чемпионов.
С той поры до встречи с «Осасуной» каталонцы сыграли 20 матчей без побед с разницей больше чем в один гол. Этот результат стал антирекордным в истории «Барселоны».
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» определили трех неприкасаемых футболистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг из пиковых стоимостей футболистов