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Испания
12 января 2024, 07:52 | Обновлено 12 января 2024, 08:02
941
0

Барселона отметилась клубным антирекордом, прервав 4-месячную серию

Каталонцы в полуфинале Суперкубка Испании обыграли «Осасуну»

12 января 2024, 07:52 | Обновлено 12 января 2024, 08:02
941
0
Барселона отметилась клубным антирекордом, прервав 4-месячную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 января, в полуфинале розыгрыша Суперкубка Испании «Барселона» добилась победы над «Осасуной» со счетом 2:0.

Подопечные Хави выиграли с разницей в два гола впервые с сентября 2023 года.

Последняя победа «блауграны» с разницей в 2+ гола была 19 сентября – против «Антверпена» (5:0) в Лиге чемпионов.

С той поры до встречи с «Осасуной» каталонцы сыграли 20 матчей без побед с разницей больше чем в один гол. Этот результат стал антирекордным в истории «Барселоны».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» определили трех неприкасаемых футболистов.

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Барселона Суперкубок Испании по футболу Ла Лига
Источник Opta
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