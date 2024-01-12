Барселона отметилась клубным антирекордом, прервав 4-месячную серию

В четверг, 11 января, в полуфинале розыгрыша Суперкубка Испании «Барселона» добилась победы над «Осасуной» со счетом 2:0.

Подопечные Хави выиграли с разницей в два гола впервые с сентября 2023 года.

Последняя победа «блауграны» с разницей в 2+ гола была 19 сентября – против «Антверпена» (5:0) в Лиге чемпионов.

С той поры до встречи с «Осасуной» каталонцы сыграли 20 матчей без побед с разницей больше чем в один гол. Этот результат стал антирекордным в истории «Барселоны».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» определили трех неприкасаемых футболистов.