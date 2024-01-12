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Испания
12 января 2024, 07:12 | Обновлено 12 января 2024, 07:18
1882
0

В Барселоне определили трех неприкасаемых игроков

Каталонцы готовы продать почти всех

12 января 2024, 07:12 | Обновлено 12 января 2024, 07:18
1882
0
В Барселоне определили трех неприкасаемых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Финансовые проблемы заставляют испанскую «Барселону» принимать и рассматривать трансферные предложения практически по всем футболистам основного состава.

«Блауграна» готова вести переговоры о продаже практически всех игроков. Исключение составляют лишь три футболиста — полузащитников Гави и Педри, а также защитника Рональда Араухо.

Сообщается, что клуб в среднесрочной и долгосрочной перспективе на этих исполнителей сильно рассчитывает, поэтому не будет вести ни с кем переговоры по их продаже.

Контракты Гави, Педри и Араухо с «Барселоной» рассчитаны до 2026 года.

Напомним, в четверг, 11 января, «Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, обыграв в полуфинале «Осасуну» со счетом 2:0.

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Барселона Рональд Араухо Гави Педри
Источник Sport.es
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