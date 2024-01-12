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Кубок Италии
Ювентус
11.01.2024 22:00 – FT 4 : 0
Фрозиноне
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Италия
12 января 2024, 00:59 | Обновлено 12 января 2024, 01:07
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0

Ювентус – Фрозиноне – 4:0. Хет-трик Милика в Кубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

12 января 2024, 00:59 | Обновлено 12 января 2024, 01:07
60
0
Ювентус – Фрозиноне – 4:0. Хет-трик Милика в Кубке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» дома разгромил «Фрозиноне» (4:0).

Хет-триком за туринцев отметился Аркадиуш Милик, также голом отличился Кенан Йылдыз.

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио», который днем ранее в римском дерби обыграл «Рому» (1:0).

В другом полуфинале «Фиорентина» встретится с «Аталантой». Полуфиналы пройдут 3/4 и 24/25 апреля.

Кубок Италии. 1/4 финала, 11 января

Ювентус – Фрозиноне – 4:0

Голы: Милик, 11 (пен), 38, 48, Кенан Йылдыз, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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Хет-трик Милика. Ювентус разгромил Фрозиноне и вышел в полуфинал Кубка
Ювентус Кубок Италии по футболу хет-трик Аркадиуш Милик Фрозиноне видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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