Ювентус – Фрозиноне – 4:0. Хет-трик Милика в Кубке. Видео голов и обзор
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В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» дома разгромил «Фрозиноне» (4:0).
Хет-триком за туринцев отметился Аркадиуш Милик, также голом отличился Кенан Йылдыз.
В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио», который днем ранее в римском дерби обыграл «Рому» (1:0).
В другом полуфинале «Фиорентина» встретится с «Аталантой». Полуфиналы пройдут 3/4 и 24/25 апреля.
Кубок Италии. 1/4 финала, 11 января
Ювентус – Фрозиноне – 4:0
Голы: Милик, 11 (пен), 38, 48, Кенан Йылдыз, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
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