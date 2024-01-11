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Кубок Италии
Ювентус
11.01.2024 22:00 – 70 4 : 0
Фрозиноне
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 января 2024, 22:00 | Обновлено 11 января 2024, 23:07
355
0

Ювентус – Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии

11 января 2024, 22:00 | Обновлено 11 января 2024, 23:07
355
0
Ювентус – Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Ювентус» и «Фрозиноне».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в 1/2 финала на «Лацио». В другом полуфинале сыграют «Фиорентина» и «Аталанта».

Ювентус – Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Kenan Yildiz (Ювентус).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
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Кубок Италии по футболу Ювентус Фрозиноне смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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