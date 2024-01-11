Ювентус – Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января в 22:00 видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии
11 января в 22:00 пройдет матч 1/4 финала Кубка Италии между командами «Ювентус» и «Фрозиноне».
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Победитель матча выйдет в 1/2 финала на «Лацио». В другом полуфинале сыграют «Фиорентина» и «Аталанта».
Ювентус – Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
📝 Tonight’s ℂ𝕦𝕡 line-up 🏆👇#JuveFrosinone #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/kyGlrrzwG3— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) January 11, 2024
📋 | 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) January 11, 2024
Gli undici Leoni scelti da mister Di Francesco#JuveFrosinone #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/U6aa2TdGFt
События матча
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