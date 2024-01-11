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Кубок Италии
Ювентус
11.01.2024 22:00 – FT 4 : 0
Фрозиноне
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Италия
11 января 2024, 23:59 | Обновлено 12 января 2024, 00:13
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Хет-трик Милика. Ювентус разгромил Фрозиноне и вышел в полуфинал Кубка

В 1/2 финала Кубка Италии туринский клуб сыграет против Лацио

11 января 2024, 23:59 | Обновлено 12 января 2024, 00:13
121
0
Хет-трик Милика. Ювентус разгромил Фрозиноне и вышел в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» дома разгромил «Фрозиноне» (4:0).

Хет-триком за туринцев отметился Аркадиуш Милик, также голом отличился Кенан Йылдыз.

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Лацио», который днем ранее в римском дерби обыграл «Рому» (1:0).

В другом полуфинале «Фиорентина» встретится с «Аталантой». Полуфиналы пройдут 3/4 и 24/25 апреля.

Кубок Италии. 1/4 финала, 11 января

Ювентус – Фрозиноне – 4:0

Голы: Милик, 11 (пен), 38, 48, Кенан Йылдыз, 61

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Ювентус Кубок Италии по футболу Фрозиноне Аркадиуш Милик хет-трик
Источник Sport.ua
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