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Кубок Португалии
Санта Клара
11.01.2024 20:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
12 января 2024, 00:40 | Обновлено 12 января 2024, 01:01
162
0

Трубин в деле. Определены все четвертьфиналисты Кубка Португалии

11 января сыграны заключительные два матча 1/8 финала турнира

12 января 2024, 00:40 | Обновлено 12 января 2024, 01:01
162
0
Трубин в деле. Определены все четвертьфиналисты Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января сыграны заключительные два матча 1/8 финала Кубка Португалии.

По итогам матчей этой стадии определены 8 четвертьфиналистов турнира.

Борьбу продолжают три гранда – Бенфика (с украинским кипером Анатолием Трубиным), Порту и Спортинг.

Также в 1/4 финала пробились: Лейрия (2-й дивизион), Жил Висенте, Визела, Санта-Клара (2-й дивизион) и Витория Гимараеш.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 11 января

Санта-Клара – Насьонал – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Клисман, 111 – Дуду, 120+3 (пен)

Витория Гимараеш – Пенафиел – 1:0

Гол: Жота Силва, 75

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рикардиньо (Санта Клара).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Силва (Санта Клара).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Dudu Dudu (Насьонал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jose Gomes (Насьонал).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Pedro Pacheco (Санта Клара).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Альмейда (Санта Клара).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Dudu Dudu (Насьонал).
111’
ГОЛ ! Мяч забил Klismahn (Санта Клара).
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Источник Sport.ua
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