Трубин в деле. Определены все четвертьфиналисты Кубка Португалии
11 января сыграны заключительные два матча 1/8 финала турнира
11 января сыграны заключительные два матча 1/8 финала Кубка Португалии.
По итогам матчей этой стадии определены 8 четвертьфиналистов турнира.
Борьбу продолжают три гранда – Бенфика (с украинским кипером Анатолием Трубиным), Порту и Спортинг.
Также в 1/4 финала пробились: Лейрия (2-й дивизион), Жил Висенте, Визела, Санта-Клара (2-й дивизион) и Витория Гимараеш.
Кубок Португалии. 1/8 финала, 11 января
Санта-Клара – Насьонал – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Клисман, 111 – Дуду, 120+3 (пен)
Витория Гимараеш – Пенафиел – 1:0
Гол: Жота Силва, 75
События матча
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