Трубин в деле. Определены все четвертьфиналисты Кубка Португалии

11 января сыграны заключительные два матча 1/8 финала Кубка Португалии.

По итогам матчей этой стадии определены 8 четвертьфиналистов турнира.

Борьбу продолжают три гранда – Бенфика (с украинским кипером Анатолием Трубиным), Порту и Спортинг.

Также в 1/4 финала пробились: Лейрия (2-й дивизион), Жил Висенте, Визела, Санта-Клара (2-й дивизион) и Витория Гимараеш.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 11 января

Санта-Клара – Насьонал – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Клисман, 111 – Дуду, 120+3 (пен)

Витория Гимараеш – Пенафиел – 1:0

Гол: Жота Силва, 75