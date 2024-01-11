Дерби украинцев в Кубке. Не только Трубин представит Украину в 1/4 финала

10 января состоялись матчи 1/8 финала Кубка Португалии.

В центральном поединке дня «Бенфика» обыграла «Брагу» со счетом 3:2. Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отыграл в воротах команды весь поединок.

Во встрече «Визела» – «Арока» приняли участие сразу 2 украинских футболиста. Орест Лебеденко вышел на второй тайм игры в составе хозяев, а Богдан Милованов провел все 90 минут за гостей. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Визелы».

В еще двух поединках дня «Лейрия» выиграла у «Маритиму» 3:0, а «Жил Висенте» оказался сильнее «Амаранте» – 3:1.

9 января «Спортинг» разбил «Тонделу» 4:0, «Порту» разгромил «Эшторил» также 4:0.

Сегодня, 11 января, пройдут еще две встречи 1/8 финала Кубка: «Санта Клара» – «Насьонал» и «Витория Гимарайнш» – «Пенафиел».

Кубок Португалии. 1/8 финала. 10 января