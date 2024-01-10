Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии

Вечером 9 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Португалии.

Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала, отгрузив соперникам по 4 мяча. У Порту Эванилсон оформил хет-трик.

Остальные матчи стадии пройдет 10 и 11 января. В центральном матче Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным сыграет против Браги.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 9 января

Спортинг – Тондела – 4:0

Голы: Педру Гонсалвеш, 11, 16, Дьекереш, 37, 46

Эшторил – Порту – 0:4

Голы: Эванилсон, 24, 30, 56, Галено, 76