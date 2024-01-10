Кубок Португалии
09.01.2024 20:45 – FT 4 : 0
Португалия10 января 2024, 01:12 | Обновлено 10 января 2024, 01:26
44
0
Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии
Вечером 9 января состоялись два матча 1/8 финала
10 января 2024, 01:12 | Обновлено 10 января 2024, 01:26
44
0
Вечером 9 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Португалии.
Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала, отгрузив соперникам по 4 мяча. У Порту Эванилсон оформил хет-трик.
Остальные матчи стадии пройдет 10 и 11 января. В центральном матче Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным сыграет против Браги.
Кубок Португалии. 1/8 финала, 9 января
Спортинг – Тондела – 4:0
Голы: Педру Гонсалвеш, 11, 16, Дьекереш, 37, 46
Эшторил – Порту – 0:4
Голы: Эванилсон, 24, 30, 56, Галено, 76
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