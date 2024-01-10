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Португалия
10 января 2024, 01:12 | Обновлено 10 января 2024, 01:26
44
0

Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии

Вечером 9 января состоялись два матча 1/8 финала

10 января 2024, 01:12 | Обновлено 10 января 2024, 01:26
44
0
Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 января состоялись два матча 1/8 финала Кубка Португалии.

Спортинг и Порту уверенно вышли в 1/4 финала, отгрузив соперникам по 4 мяча. У Порту Эванилсон оформил хет-трик.

Остальные матчи стадии пройдет 10 и 11 января. В центральном матче Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным сыграет против Браги.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 9 января

Спортинг – Тондела – 4:0

Голы: Педру Гонсалвеш, 11, 16, Дьекереш, 37, 46

Эшторил – Порту – 0:4

Голы: Эванилсон, 24, 30, 56, Галено, 76

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Кубок Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Порту Тондела Эшторил Педру Гонсалвеш Виктор Дьекереш Эванилсон Вендерсон Галено
Источник Sport.ua
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