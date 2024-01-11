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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 23:12 | Обновлено 11 января 2024, 23:27
80
0

Источник: Шахтер пока не договорился по Кевину, переговоры продолжаются

Информация о прохождении медосмотра игроком Палмейраса не подтверждается

11 января 2024, 23:12 | Обновлено 11 января 2024, 23:27
80
0
Источник: Шахтер пока не договорился по Кевину, переговоры продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин (слева)

Переговоры между «Шахтером» и «Палмейрасом» по трансферу бразильского вингера Кевина находятся на продвинутой стадии, но финальных решений пока нет.

Журналисты программы ТаТоТаке отрицают информацию инсайдера Фабрицио Романо о том, что бразилец Кевин уже послезавтра, 13 января, должен прибыть в донецкий клуб на медосмотр.

21-летний вингер провел 45 минут в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес 2023 против «Бока Хуниорс», в котором «Палмейрас» уступил в серии пенальти (1:1, пен. 2:4).

Суммарно 21-летний Кевин провел за Палмейрас 11 матчей и забил 1 гол.

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трансферы Палмейрас Шахтер Донецк медосмотр трансферы УПЛ Фабрицио Романо Кевин ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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