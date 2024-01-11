Источник: Шахтер пока не договорился по Кевину, переговоры продолжаются
Информация о прохождении медосмотра игроком Палмейраса не подтверждается
Переговоры между «Шахтером» и «Палмейрасом» по трансферу бразильского вингера Кевина находятся на продвинутой стадии, но финальных решений пока нет.
Журналисты программы ТаТоТаке отрицают информацию инсайдера Фабрицио Романо о том, что бразилец Кевин уже послезавтра, 13 января, должен прибыть в донецкий клуб на медосмотр.
21-летний вингер провел 45 минут в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес 2023 против «Бока Хуниорс», в котором «Палмейрас» уступил в серии пенальти (1:1, пен. 2:4).
Суммарно 21-летний Кевин провел за Палмейрас 11 матчей и забил 1 гол.
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