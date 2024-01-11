Карпаты расстались с полузащитником

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Кирилл Матвеев больше не является игроком «Карпат». Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2026 года.

21-летний Матвеев на детско-юношеском уровне прошел выучку в футбольных школах «Металлиста», «Динамо» и «Днепра». Впоследствии был капитаном «Днепра-1» U19, играл за «Никополь» и «Кремень».

В нынешнем сезоне Кирилл Матвеев 8 раз попадал в заявку «Карпат» на матчи Первой лиги, однако в главной команде бело-зеленых так и не дебютировал. За «Карпаты-2» во Второй лиге он провел 7 матчей.

«Карпаты» уверенно возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 45 очков. «Карпаты-2» с 24 очками занимают 7-е место во Второй лиге.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Карпаты» близки к подписанию экс-полузащитника «Зари».

В начале февраля команда Мирона Маркевича сыграет с любительской сборной Львовской области.