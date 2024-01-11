Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины
Команда Мирона Маркевича в отпуске до 21 января
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» собираются 6 февраля провести первый в 2024 году спарринг - с любительской сборной Львовщины.
Возвращаются подопечные Мирона Маркевича из отпуска 21 января, а 9 февраля планируют отправиться на международный турнир в Испанию.
Первым зимним новичком «Карпат» может стать полузащитник Юрий Тлумак, который ранее выступал за луганскую «Зарю».
Пока что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» усилились экс-скаутом «Шахтера».
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