Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» собираются 6 февраля провести первый в 2024 году спарринг - с любительской сборной Львовщины.

Возвращаются подопечные Мирона Маркевича из отпуска 21 января, а 9 февраля планируют отправиться на международный турнир в Испанию.

Первым зимним новичком «Карпат» может стать полузащитник Юрий Тлумак, который ранее выступал за луганскую «Зарю».

Пока что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» усилились экс-скаутом «Шахтера».