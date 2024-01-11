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Украина. Первая лига
11 января 2024, 11:38 | Обновлено 11 января 2024, 11:49
304
0

Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины

Команда Мирона Маркевича в отпуске до 21 января

11 января 2024, 11:38 | Обновлено 11 января 2024, 11:49
304
0
Карпаты в начале февраля сыграют со сборной Львовщины
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» собираются 6 февраля провести первый в 2024 году спарринг - с любительской сборной Львовщины.

Возвращаются подопечные Мирона Маркевича из отпуска 21 января, а 9 февраля планируют отправиться на международный турнир в Испанию.

Первым зимним новичком «Карпат» может стать полузащитник Юрий Тлумак, который ранее выступал за луганскую «Зарю».

Пока что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» усилились экс-скаутом «Шахтера».

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Карпаты Львов инсайд Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Мирон Маркевич
Источник Sport.ua
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