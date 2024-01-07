Будет искать таланты Маркевичу. Карпаты усилились экс-скаутом Шахтера
Глеб Корниенко продолжит работу во львовском клубе
Львовские «Карпаты» назначили нового главного скаута. По информации источника им стал Глеб Корниенко.
Корниенко в свое время занимал должность скаута в донецком «Шахтере», где хорошо себя зарекомендовал. Последним местом работы специалиста был «Днепр-1».
Ранее сообщалось, что «Карпаты» назначили Владимира Езерского помощником главного тренера Мирона Маркевича. Езерский будет отвечать за организацию игры «Карпат» в обороне.
В настоящее время «Карпаты» занимают первое место в группе «Чемпионская», набрав 45 очков. Подготовку ко второй части сезона команда Маркевича проведет в Испании.
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