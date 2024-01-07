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Украина. Первая лига
07 января 2024, 22:11 | Обновлено 07 января 2024, 23:01
1130
0

Будет искать таланты Маркевичу. Карпаты усилились экс-скаутом Шахтера

Глеб Корниенко продолжит работу во львовском клубе

07 января 2024, 22:11 | Обновлено 07 января 2024, 23:01
1130
0
Будет искать таланты Маркевичу. Карпаты усилились экс-скаутом Шахтера
Facebook. Глеб Корниенко

Львовские «Карпаты» назначили нового главного скаута. По информации источника им стал Глеб Корниенко.

Корниенко в свое время занимал должность скаута в донецком «Шахтере», где хорошо себя зарекомендовал. Последним местом работы специалиста был «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» назначили Владимира Езерского помощником главного тренера Мирона Маркевича. Езерский будет отвечать за организацию игры «Карпат» в обороне.

В настоящее время «Карпаты» занимают первое место в группе «Чемпионская», набрав 45 очков. Подготовку ко второй части сезона команда Маркевича проведет в Испании.

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Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк скауты Днепр-1 ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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