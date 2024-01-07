Будет искать таланты Маркевичу. Карпаты усилились экс-скаутом Шахтера

Львовские «Карпаты» назначили нового главного скаута. По информации источника им стал Глеб Корниенко.

Корниенко в свое время занимал должность скаута в донецком «Шахтере», где хорошо себя зарекомендовал. Последним местом работы специалиста был «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что «Карпаты» назначили Владимира Езерского помощником главного тренера Мирона Маркевича. Езерский будет отвечать за организацию игры «Карпат» в обороне.

В настоящее время «Карпаты» занимают первое место в группе «Чемпионская», набрав 45 очков. Подготовку ко второй части сезона команда Маркевича проведет в Испании.