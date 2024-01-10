Экс-полузащитник Зари станет первым новичком Карпат

Как стало известно Sport.ua, первым зимним новичком львовских «Карпат» может стать 21-летний полузащитник Юрий Тлумак, в прошлом сезоне защищавший цвета луганской «Зари».

Его переговоры с клубом об узаконивании отношений вышли на финишную прямую.

Кстати, Юрий Тлумак уже выступал за «Карпаты» в 2020 и 2022 годах. Он сын известного в прошлом вратаря «зелено-белых» Андрея Тлумака, который недавно был главным тренером львовской команды.

Пока что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.