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Украина. Первая лига
10 января 2024, 12:44 | Обновлено 10 января 2024, 13:30
1008
4

Экс-полузащитник Зари станет первым новичком Карпат

Ранее футболист уже выступал за львовян

10 января 2024, 12:44 | Обновлено 10 января 2024, 13:30
1008
4
Экс-полузащитник Зари станет первым новичком Карпат
ФК Карпаты. Юрий Тлумак

Как стало известно Sport.ua, первым зимним новичком львовских «Карпат» может стать 21-летний полузащитник Юрий Тлумак, в прошлом сезоне защищавший цвета луганской «Зари».

Его переговоры с клубом об узаконивании отношений вышли на финишную прямую.

Кстати, Юрий Тлумак уже выступал за «Карпаты» в 2020 и 2022 годах. Он сын известного в прошлом вратаря «зелено-белых» Андрея Тлумака, который недавно был главным тренером львовской команды.

Пока что «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

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Юрий Тлумак Карпаты Львов Заря Луганск трансферы Андрей Тлумак Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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Shturmgewehr
Та не грав він за Карпати!
Тоді це була інша команда!
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