Полузащитник Зари стал свободным агентом

Как стало известно Sport.ua, ФК «Заря» и полузащитник Юрий Тлумак по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество, хотя контракт действовал до конца 2024 года.

По информации нашего источника, у свободного агента 21-летнего Юрия Тлумака есть предложения о продолжении карьеры от трех команд УПЛ и Первой лиги. Конкретика в этом вопросе должна появиться на следующей неделе.

В текущем сезоне Юрий Тлумак провел за «Зарю» один поединок в чемпионате УПЛ и еще в трех был в запасе.

Ранее мы сообщали, что стал известен один из соперников «Зари» в товарищеских матчах в Турции.