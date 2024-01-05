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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 00:17 | Обновлено 05 января 2024, 00:33
371
0

Полузащитник Зари стал свободным агентом

У футболиста был контракт до лета 2024 года

05 января 2024, 00:17 | Обновлено 05 января 2024, 00:33
371
0
Полузащитник Зари стал свободным агентом
ФК Заря. Юрий Тлумак

Как стало известно Sport.ua, ФК «Заря» и полузащитник Юрий Тлумак по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество, хотя контракт действовал до конца 2024 года.

По информации нашего источника, у свободного агента 21-летнего Юрия Тлумака есть предложения о продолжении карьеры от трех команд УПЛ и Первой лиги. Конкретика в этом вопросе должна появиться на следующей неделе.

В текущем сезоне Юрий Тлумак провел за «Зарю» один поединок в чемпионате УПЛ и еще в трех был в запасе.

Ранее мы сообщали, что стал известен один из соперников «Зари» в товарищеских матчах в Турции.

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Источник Sport.ua
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