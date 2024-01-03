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Украина. Премьер лига
03 января 2024, 23:29 | Обновлено 03 января 2024, 23:38
81
0

Стал известен один из соперников Зари по товарищеским матчам в Турции

На зимнем сборе 26 января луганчане сыграют с польской «Краковией»

03 января 2024, 23:29 | Обновлено 03 января 2024, 23:38
81
0
Стал известен один из соперников Зари по товарищеским матчам в Турции
ФК Краковия

Стал известен один из соперников луганской «Зари» по товарищеским матчам в Турции.

На зимнем учебно-тренировочном сборе луганчане сыграют с польской «Краковией».

Матч пройдет в Турции 26 января, информирует пресс-служба польской команды. Также Краковия проведет спарринг со «Штурмом» Грац из Австрии (20 января).

«Краковия» имеет 21 очко после 19 матчей и занимает 13-е место среди 18 команд в чемпионате Польши.

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Заря Луганск Краковия товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Штурм Грац
Источник ФК Краковия
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