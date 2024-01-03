Стал известен один из соперников Зари по товарищеским матчам в Турции

Стал известен один из соперников луганской «Зари» по товарищеским матчам в Турции.

На зимнем учебно-тренировочном сборе луганчане сыграют с польской «Краковией».

Матч пройдет в Турции 26 января, информирует пресс-служба польской команды. Также Краковия проведет спарринг со «Штурмом » Грац из Австрии (20 января).

«Краковия» имеет 21 очко после 19 матчей и занимает 13-е место среди 18 команд в чемпионате Польши.