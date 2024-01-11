Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, проигравшая в финале турнира в Окленде американке Коко Гофф, откровенно рассказала о том, что ее муж, француз Гаэль Монфис, искренне недоумевает, почему ее тянет возвращаться в страну, находящуюся в состоянии войны.

«Хотя это моя родина, Гаэлю все равно трудно осознать, что я хочу вернуться в страну, где идет война. Для меня так велика мотивация видеть, что жизнь в Украине продолжается. У украинцев такой несгибаемый дух, ничто не может их по-настоящему тревожить.

Это действительно огромная мотивация для меня, когда я играю тяжелый матч. Когда сталкиваюсь с тяжелыми моментами своей жизни, всегда напоминаю себе о людях, которым приходится иметь дело с войной, с потерей своих домов. Люди просто пытаются действительно выжить, жить нормальной жизнью. И, конечно, воины, мужчины и женщины, которые защищают нашу страну, которые взяли в руки оружие», – приводит слова теннисистки издание The Athletic.

Напомним, что тем временем Свитолина узнала свою первую соперницу на Australian Open-2024. В стартовом раунде одесситка сыграет против обладательницы wild card австралийки Тэйлы Престон, и в случае успеха может встретиться с победительницей пары Кайла Дэй (США) – Виктория Томова (Болгария).