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Испания
11 января 2024, 08:20 | Обновлено 11 января 2024, 08:21
2761
1

Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка

10 января «сливочные» обыграли «Атлетико» в полуфинале турнира со счетом 5:3

11 января 2024, 08:20 | Обновлено 11 января 2024, 08:21
2761
1
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Twitter. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

10 января состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратаймах королевский клуб забил дважды и вырвал победу – 5:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в резерве, а в воротах «Реала» весь поединок отыграл Кепа Аррисабалага.

Кепу можно спокойно обвинить в двух пропущенных голах, или как минимум в одном. При первом голе испанец даже не прыгнул за мячом, а при третьем неудачно сыграл на выходе, выбив мяч на ног Антонио Рюдигера, после чего был засчитан автогол на немецкого защитника.

Фанатам «Реала» явно не понравилась игра кипера в игре с «Атлетико». На финальный поединок Суперкубка, который пройдет 14 января против «Барселоны» или «Осасуны», болельщики требуют от Карло Анчелотти поставить в ворота Лунина:

Adeleye13673967: «Карло Анчелотти, ты опозоришься, если выпустишь в финале Кепу вместо Лунина».

abdallah_Mannir: «Думаю, теперь всё кристально ясно🙏🙄.. Лунин заслужил это место 😤»

yhemislim: «Босс, прекрати эти разговоры, у меня есть глаза, и я ясно вижу. Лунин>>>> Кепа. Лунин лучше раздает пасы, если вы смотрели нашу последнюю домашнюю игру с «Мальоркой», он сделал пас, которому даже Анчеллоти пришлось аплодировать. Я не видел, чтобы Кепа делал это. Лунин имеет лучшую реакцию и умеет отбивать пенальти».

atrubiog: «Кепа намного хуже Облака и Лунина сейчас. Реал Мадрид играл с голкипером, неподходящим для уровня клуба. Очень слабое место».

inconstante: «Вам нужно знать что-то еще? Лунин в 10 раз лучше этого парня».

Fran: «Лунин может превзойти любого топ-вратаря, а этот даже и не пытается казаться лучше. Оставьте это Куртуа, который не имеет к этому никакого отношения. У Кепы нет даже минимального уровня, необходимого для того, чтобы быть вратарем ни в Мадриде, ни в Ла Лиге».

tuebi_: «Анчелотти, пожалуйста, Андрей Лунин намного лучше Кепы! Пожалуйста, его на финал!»

darthceti9: «Я не понимаю, почему Анчелотти никогда не дает Лунину шансов выйти в стартовом составе. Он это заслужил! ну давай же!»

WeEndSarsRehjee: «Я говорю это с того дня, как его решили купить, Лунин должен получать эти ценные игры и опыт, а не арендованный вратарь, которого нужно отправить обратно».

JEEdward1: «Клубу нужен имидж, типо Кепа – испанец, поэтому Карло его пригласил. А так все давно убедились, что Лунин лучше».

JRUG_17: «Это могло случиться с кем угодно, но я думаю, что Анчелотти должен был регулярно менять их обоих с начала сезона. Я думаю, что было очень плохо расставить приоритеты так, что арендованный вратарь играет больше. Мне нравятся оба, но для финала я думаю, что нужен Лунин».

murilopivo9: «Если я посмотрю еще одну игру Кепы в стартовом составе, я сойду с ума, его сегодняшняя ошибка была глупой. Лунин должен выйти в стартовом составе в финале, и об этом не может быть и речи».

Видеообзор матча Реал – Атлетико – 5:3 (д.в)

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Источник Sport.ua
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Saar
Правильно, Карле, не ганьбись, випусти Луніна, той сам зганьбиться і Реал.
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