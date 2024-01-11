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  4. УАФ отправила НФС письмо с соболезнованиями по поводу смерти Беккенбауэра
Германия
11 января 2024, 02:42 |
38
0

УАФ отправила НФС письмо с соболезнованиями по поводу смерти Беккенбауэра

Легендарный немецкий защитник умер в возрасте 78 лет

11 января 2024, 02:42 |
38
0
УАФ отправила НФС письмо с соболезнованиями по поводу смерти Беккенбауэра
Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр

Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес Немецкого футбольного союза, выразив свои искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти легенды мирового футбола – Франца Антона Беккенбауэра.

«Уверяем вас, что Украина скучает вместе с вами и всеми футбольными людьми планеты, посылая свои мысли семье легенды и всей немецкой футбольной семье, которой удалось подарить миру самого выдающегося в истории футбола защитника, двукратного обладателя «Золотого мяча» (1972 и 1976 годов), чье наследие непосредственно на поле и вне его на протяжении многих десятилетий беспрецедентно и бессмертно.

Примите особо искренние соболезнования от господина Олега Блохина, украинского коллеги Франца Беккенбауэра, чрезвычайно ценящего личные воспоминания о незабываемых эпизодах знаменитой истории футбола 1970-х годов, которую они оба разделили на поле в фантастической истории противостояния ФК «Бавария» – «Динамо» (Киев) за самые высокие европейские трофеи, а также когда поражали мир своими выступлениями за национальные сборные», – говорится в письме.

Символично, что письмо подписали три украинских легенды футбола, обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

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Франц Беккенбауэр Украинская ассоциация футбола смерть
Источник Украинская ассоциация футбола
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