Кепа помог. Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По состоянию на 68 минуту счет в матче 2:2. Второй гол «матрасников» в этой игре провел звездный нападающий Антуан Гризманн, который из-за пределов штрафной забил Кепе Аррисабалаге.

Гол стал для Гризманна 174 в футболке «Атлетико» и позволил ему подняться на вершину списка лучших голеадоров в истории клуба.

Ранее Гризманн сообщил, что «Атлетико» будет для него последним клубом в Европе.