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  4. Кепа помог. Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико
Испания
10 января 2024, 22:33 | Обновлено 10 января 2024, 22:40
1360
1

Кепа помог. Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико

Француз забил свой 174-й гол за мадридцев

10 января 2024, 22:33 | Обновлено 10 января 2024, 22:40
1360
1
Кепа помог. Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».

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По состоянию на 68 минуту счет в матче 2:2. Второй гол «матрасников» в этой игре провел звездный нападающий Антуан Гризманн, который из-за пределов штрафной забил Кепе Аррисабалаге.

Гол стал для Гризманна 174 в футболке «Атлетико» и позволил ему подняться на вершину списка лучших голеадоров в истории клуба.

Ранее Гризманн сообщил, что «Атлетико» будет для него последним клубом в Европе.

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Кепа Аррисабалага Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Антуан Гризманн Атлетико - Реал Мадрид лучший бомбардир
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BARA.bass
Анчелотти уе.. Бан.
Лунина опять на лавку усадил ган..
И глотнули 3 гола
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