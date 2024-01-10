Кепа помог. Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико
Француз забил свой 174-й гол за мадридцев
10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».
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По состоянию на 68 минуту счет в матче 2:2. Второй гол «матрасников» в этой игре провел звездный нападающий Антуан Гризманн, который из-за пределов штрафной забил Кепе Аррисабалаге.
Гол стал для Гризманна 174 в футболке «Атлетико» и позволил ему подняться на вершину списка лучших голеадоров в истории клуба.
Ранее Гризманн сообщил, что «Атлетико» будет для него последним клубом в Европе.
𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.— Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024
¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!
✍🏼 @AntoGriezmann
❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE
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