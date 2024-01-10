ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде
10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».
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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин уступил место в воротах испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге.
На 37-й минуте поединка Антуан Гризманн забил 2-й мяч для «матрасников» и сравнял счет. Кепа пропустил второй гол, на этот раз уже прыгал за мячом...
❗️ ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
(видео гола будет добавлено на сайта позже...)
Для Гризманна этот мяч стал 174-м в футболке «Атлетико». Французский форвард – лучший голеадор в истории клуба.
После первого тайма счет 2:2. За «сливочных» отличились Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, а у подопечных Диего Симеоне на старте поединка забил Марио Эрмосо после навеса Гризманна.
𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.— Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024
¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!
✍🏼 @AntoGriezmann
❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE
⏸️ ¡Llegamos al descanso en el Estadio Al-Awwal Park!— Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024
• #AúpaAtleti • #RealMadridAtleti • pic.twitter.com/P0UrPINCK0
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