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Испания
10 января 2024, 21:55 |
1937
0

ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании в Эр-Рияде

10 января 2024, 21:55 |
1937
0
ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

10 января проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико».

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Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин уступил место в воротах испанскому вратарю Кепе Аррисабалаге.

На 37-й минуте поединка Антуан Гризманн забил 2-й мяч для «матрасников» и сравнял счет. Кепа пропустил второй гол, на этот раз уже прыгал за мячом...

❗️ ВИДЕО. Перестрелка в 1-м тайме игры Реал – Атлетико. Кепа пропустил 2-й гол

(видео гола будет добавлено на сайта позже...)

Для Гризманна этот мяч стал 174-м в футболке «Атлетико». Французский форвард – лучший голеадор в истории клуба.

После первого тайма счет 2:2. За «сливочных» отличились Антонио Рюдигер и Ферлан Менди, а у подопечных Диего Симеоне на старте поединка забил Марио Эрмосо после навеса Гризманна.

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Источник Sport.ua
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