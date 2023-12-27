«Атлетико – мой последний клуб в Европе». Гризманн поделился планами

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о планах на будущее. Француз среди прочего заявил, что в стане «матрасников» он завершит свою карьеру карьеру в Европе.

– Вы говорили, что хотели бы продлить контракт и завершить европейский этап карьеры в «Атлетико».

– Да, так я и говорил. Я знаю, что клуб готов приложить усилия. Мы поговорим об этом. После Европы я хотел бы оказаться в МЛС, я всегда об этом говорил. Но «Атлетико» почти со стопроцентной вероятностью – мой последний клуб в Европе. Я хочу быть здесь. Здесь я чувствую себя наиболее счастливым. Тут я дома, – признался 32-летний Гризманн.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманна забил 16 голов в 24 матчах за «Атлетико» Мадрид.

Ранее сообщалось, что Гризманн стал живой легендой мадридского «Атлетико».