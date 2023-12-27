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Испания
27 декабря 2023, 10:55 | Обновлено 27 декабря 2023, 11:09
208
0

«Атлетико – мой последний клуб в Европе». Гризманн поделился планами

Французский нападающий – о перспективах

27 декабря 2023, 10:55 | Обновлено 27 декабря 2023, 11:09
208
0
«Атлетико – мой последний клуб в Европе». Гризманн поделился планами
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о планах на будущее. Француз среди прочего заявил, что в стане «матрасников» он завершит свою карьеру карьеру в Европе.

– Вы говорили, что хотели бы продлить контракт и завершить европейский этап карьеры в «Атлетико».

– Да, так я и говорил. Я знаю, что клуб готов приложить усилия. Мы поговорим об этом. После Европы я хотел бы оказаться в МЛС, я всегда об этом говорил. Но «Атлетико» почти со стопроцентной вероятностью – мой последний клуб в Европе. Я хочу быть здесь. Здесь я чувствую себя наиболее счастливым. Тут я дома, – признался 32-летний Гризманн.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманна забил 16 голов в 24 матчах за «Атлетико» Мадрид.

Ранее сообщалось, что Гризманн стал живой легендой мадридского «Атлетико».

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Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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